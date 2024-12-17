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Депутат Свищев о положительном допинг-тесте Мудрика: «Михаила жаль по-человечески и по-футбольному. Но будет неправильно, если национальность станет поводом смягчить дисквалификацию»

Дмитрий Свищев прокомментировал положительный допинг-тест Михаила Мудрика.

Ранее «Челси» подтвердил информацию о проваленном допинг-тесте полузащитника. Сообщалось, что Мудрик сдал положительный тест на мельдоний после игры за сборную Украины в ноябре. Сам футболист заявил, что не нарушал антидопинговые правила сознательно.

«Конечно, по-человечески и по-футбольному жалко Мудрика. И неважно, представителем какой страны он является. Это всегда обидно, когда спортсмены, тем более на таком высоком уровне, попадают в такие истории, употребляют допинг.

Но если все подтвердится, то он не должен избежать дисквалификации по всей строгости. Будет абсолютно неправильно, если национальная принадлежность станет поводом смягчить его дисквалификацию», – сказал депутат Госдумы.

Мудрик провалил допинг-тест. Что известно

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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Политика
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Государственная дума
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