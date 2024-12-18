«Барселона» и Ла Лига встретятся в суде 23 декабря. Каталонцы пытаются зарегистрировать Ольмо по примеру Гави в прошлом году, запасной вариант – исключение тер Стегена из заявки

«Барселона» готова судиться из-за Дани Ольмо.

As передает, что «блауграна» обратилась в суд общей юрисдикции с целью добиться временной регистрации полузащитника. Заседание в Коммерческом суде Барселоны №10 пройдет 23 декабря.

Если стороны не придут к соглашению в понедельник, 27 декабря судья вынесет свой вердикт.

На регистрацию Ольмо у «Барселоны» осталось две недели, крайний срок – 31 декабря. Если решение будет принято не в пользу клуба, то есть вероятность, что полузащитник воспользуется правом расторгнуть контракт.

В «блаугране» уверены, что ситуация разрешится подходящим образом, однако признают, что она станет сложной в противном случае.

«Барселона » намерена действовать так же, как год назад в случае с Гави . Представители команды в том же суде настаивали на том, что футболист имеет право на работу, и в конечном счете добились успеха.

Однако есть у каталонцев и запасной план: чтобы освободить для Ольмо место в платежной ведомости, менеджеры могут убрать из заявки Марка-Андре тер Стегена , восстанавливающегося от тяжелой травмы. Также есть надежда на коммерческие сделки, в том числе с Nike.