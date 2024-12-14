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Ольмо первым среди испанских футболистов зарегистрировал празднование как бренд. Он стучит пальцем по запястью как по часам

Дани Ольмо зарегистрировал свое празднование как бренд.

Как пишет Marca, Ольмо стал первым испанским футболистом, зарегистрировавшим празднование как бренд.

Отмечая голы, хавбек «Барселоны» стучит пальцем по запястью как по наручным часам.

При этом в Ла Лиге уже есть игроки, чьи празднования зарегистрированы в качестве брендов. Это Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе.

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoДани Ольмо
logoЛа Лига
logoБарселона
logoДжуд Беллингем
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