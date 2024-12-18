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«Барселона» предупредила де Йонга и Араухо, что выставит их на продажу, если игроки не продлят контракт до конца сезона

«Барселона» поставила ультиматум двум звездным футболистам.

Diario Sport утверждает, что каталонцы предупредили защитника Рональда Араухо и хавбека Френки де Йонга о необходимости продлить контракт до конца сезона. В противном случае эти игроки будут выставлены на продажу.

Отмечается, что общение и с уругвайцем, и с нидерландцем проходит в позитивном ключе, оба хотят остаться в команде.

Также сообщается, что «Барселона» почти договорилась о заключении новых договоров с полузащитниками Гави и Педри. Принципиальное соглашение достигнуто.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoПедри
возможные трансферы
logoФренки де Йонг
logoРональд Араухо
logoЛа Лига
logoГави
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