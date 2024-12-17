Мендеш уверен, что Ямаль продлит контракт с «Барсой»: «Ламин предан клубу. Он подпишет новое соглашение, конечно»

Жорже Мендеш уверен, что Ламин Ямаль продлит контракт с «Барселоной».

Действующее соглашение Ямаля с клубом истекает летом 2026 года. Ожидается, что «Барселона » продлит его до 2030-го предстоящим летом, когда вингеру исполнится 18 лет.

«Конечно, он продлит контракт с «Барсой». Ламин предан «Барселоне» и намерен подписать новый контракт», – сказал агент Ямаля .