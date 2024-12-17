Лапорта о Ла Лиге: «Барселона» хотела бы иметь 8-очковый отрыв, мы теряли очки, которые не должны были. Теперь каждая игра как в ЛЧ. Но стакан наполовину полон»
Жоан Лапорта прокомментировал положение «Барселоны» в Ла Лиге.
«Я не люблю смотреть назад. Сегодня чемпионат будто начинается с нуля. Мы считаем, что стакан наполовину полон.
Конечно, мы хотели бы иметь 7- или 8-очковый отрыв. Мы теряли очки, которые не должны были, но для меня это уже в прошлом. Надо двигаться вперед и донести до команды, что каждый матч теперь словно игра в Лиге чемпионов. Именно так и нужно отнестись к игре против «Атлетико», – сказал президент «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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