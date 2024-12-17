Беллингем о Винисиусе и призе The Best: «Это будет заслуженно. Играть с ним – удовольствие, он помогает «Реалу» брать трофеи»

Джуд Беллингем рассказал об игре с Винисиусом Жуниором за «Реал Мадрид».

– Пишут, что Винисиус получит приз The Best от ФИФА.

– Я не знаю, официально это уже или нет. Если он выиграл, я полностью согласен. Это удовольствие – играть с Винисиусом , он помогает нам брать трофеи.

Если он возьмет приз, это будет полностью заслуженно. Я буду рад за него, – сказал Беллингем перед финалом Межконтинентального кубка.

Винисиус выиграл награду The Best лучшему футболисту года. Вингер «Реала» посетит сегодняшнее мероприятие ФИФА в Катаре (Globo Esporte)