Анчелотти про Винисиуса и The Best: «Он заслуживает этот приз за то, что делает. Надеюсь, получит»
Карло Анчелотти надеется, что Винисиус Жуниор получит приз The Best от ФИФА.
– Получит ли Винисиус приз The Best от ФИФА.
– Думаю, он может получить этот приз. Он заслуживает награды за то, что делает. Надеюсь, он получит приз, – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти перед финалом Межконтинентального кубка.
Винисиус выиграл награду The Best лучшему футболисту года. Вингер «Реала» посетит сегодняшнее мероприятие ФИФА в Катаре (Globo Esporte)
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем