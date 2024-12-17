Анчелотти про Винисиуса и The Best: «Он заслуживает этот приз за то, что делает. Надеюсь, получит»

Карло Анчелотти надеется, что Винисиус Жуниор получит приз The Best от ФИФА.

– Получит ли Винисиус приз The Best от ФИФА.

– Думаю, он может получить этот приз. Он заслуживает награды за то, что делает. Надеюсь, он получит приз, – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти перед финалом Межконтинентального кубка.

Винисиус выиграл награду The Best лучшему футболисту года. Вингер «Реала» посетит сегодняшнее мероприятие ФИФА в Катаре (Globo Esporte)