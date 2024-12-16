Браун о де Лигте: «Маттейс может стать элитным защитником для «МЮ». При Амориме он найдет свой ритм, его ждет большой успех»
Уэс Браун считает, что Маттейс де Лигт способен добиться успеха в «МЮ».
«Маттейс де Лигт может стать элитным защитником для «Манчестер Юнайтед». Он провел несколько очень хороших матчей, и его ждет большой успех, когда он освоится в клубе.
В столь молодом возрасте он уже много лет играет на высочайшем уровне, и теперь его задача – показать всем, на что он способен на «Олд Траффорд». Думаю, он найдет свой ритм в системе Рубена Аморима и станет ценным игроком на долгие годы», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Casino24.dk.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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