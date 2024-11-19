Проклятье Де Лигта: ни один тренер не отработал с ним даже двух сезонов!

Аморим напрягся.

После перехода в «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт с надеждой рассуждал о будущем: «За всю карьеру ни один тренер не работал со мной дольше полутора сезонов. Надеюсь, теперь это продлится дольше».

Не срослось: 28 октября Эрика тен Хага уволили из «Манчестер Юнайтед». Де Лигт отыграл под руководством голландца 12 матчей.

На дистанции проблема Маттейса выглядит еще серьезнее: каждый сезон в карьере он начинал с новым тренером.

К 25 годам Де Лигт не сыграл ни с одним из тренеров даже сотни совместных матчей. Зато отбегал сразу 45 под руководством временных.

Рубену Амориму, который стартует в «Юнайтед» 24 ноября, можно не переживать за работу в ближайшие полгода. А уже в сезоне-2025/26 проклятие Маттейса нужно ломать.

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