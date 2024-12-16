«Велес Сарсфилд» стал чемпионом Аргентины впервые с 2013 года
«Велес Сарсфилд» стал чемпионом Аргентины впервые за 11 лет.
Команда из Буэнос-Айреса выиграла чемпионат страны в сезоне-2024, набрав 51 очко в 27 турах. Вторым в таблице финишировал «Тальерес», отставший от лидера на 3 очка.
В заключительном туре аргентинской Примеры «Велес Сарсфилд» обыграл «Уракан» (2:0).
Последний раз до нынешнего сезона «Велес Сарсфилд» становился чемпионом в сезоне-2012/13.
Фото: x.com/Velez
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Велес Сарсфилд»
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