«Велес Сарсфилд» стал чемпионом Аргентины впервые с 2013 года

«Велес Сарсфилд» стал чемпионом Аргентины впервые за 11 лет.

Команда из Буэнос-Айреса выиграла чемпионат страны в сезоне-2024, набрав 51 очко в 27 турах. Вторым в таблице финишировал «Тальерес », отставший от лидера на 3 очка.

В заключительном туре аргентинской Примеры «Велес Сарсфилд» обыграл «Уракан» (2:0).

Последний раз до нынешнего сезона «Велес Сарсфилд» становился чемпионом в сезоне-2012/13.

Фото: x.com/Velez