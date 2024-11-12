Стример Spreen сыграл за «Депортиво Риестра» в лиге Аргентины против «Велес Сарсфилд» в рамках спонсорской акции. За минуту на поле инфлюенсер ни разу не коснулся мяча

Популярный стример сыграл за «Депортиво Риестра» в матче чемпионата Аргентины.

В понедельник «Депортиво Риестра» сыграл вничью с лидером чемпионата «Велес Сарсфилд » (1:1). В составе хозяев на поле вышел инфлюенсер Иван Буайерук, известный под псевдонимом Spreen – он отыграл менее минуты и ни разу не коснулся мяча.

Руководство «Депортиво Риестра » объяснило выход стримера на поле акцией главного спонсора клуба – компании, производящей энергетические напитки.

Отмечается, что многие игроки «Велес Сарсфилд» остались недовольны участием инфлюенсера в матче.

Spreen – популярный в Южной Америке стример, чей канал на ютубе насчитывает около 8 млн подписчиков. «Депортиво Риестра» подписал с ним контракт два месяца назад. После матча с «Велес Сарсфилд» главный тренер команды Кристиан Фаббиани заявил, что вчерашняя игра станет для блогера единственной в составе клуба.