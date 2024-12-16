Медведев о Семаке: «Контракт с «Зенитом» будет действовать до конца сезона‑2029/30. Повторяю специально для уважаемого Петржелы» 

Александр Медведев заверил, что Сергей Семак останется в «Зените» до 2030 года.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил : «Семак будет искать другую работу, если не будет чемпионства в год столетия. У «Зенита» больше всего денег в России».

«Глубокоуважаемый в «Зените» Властимил Петржела , похоже, не прочитал, либо не понял ни в первый раз, ни во второй раз. Поэтому специально для уважаемого Властимила повторяю третий раз: контракт Сергея Семака с «Зенитом » заключен и будет действовать до конца сезона‑2029/30.

Добавлю, что в «Зените» Петржелу давненько не видели и ничего от него не слышали, а ведь он может напрямую позвонить и получить ответы на все интересующие его вопросы, в том числе про главного тренера», – сказал председатель правления «Зенита».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в Мир РПЛ . У команды Семака 39 очков после 18 матчей – столько же у «Краснодара», опережающего петербуржцев по дополнительным показателям.