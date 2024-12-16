Медведев о Семаке: «Контракт с «Зенитом» будет действовать до конца сезона‑2029/30. Повторяю специально для уважаемого Петржелы»
Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил: «Семак будет искать другую работу, если не будет чемпионства в год столетия. У «Зенита» больше всего денег в России».
«Глубокоуважаемый в «Зените» Властимил Петржела, похоже, не прочитал, либо не понял ни в первый раз, ни во второй раз. Поэтому специально для уважаемого Властимила повторяю третий раз: контракт Сергея Семака с «Зенитом» заключен и будет действовать до конца сезона‑2029/30.
Добавлю, что в «Зените» Петржелу давненько не видели и ничего от него не слышали, а ведь он может напрямую позвонить и получить ответы на все интересующие его вопросы, в том числе про главного тренера», – сказал председатель правления «Зенита».
«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в Мир РПЛ. У команды Семака 39 очков после 18 матчей – столько же у «Краснодара», опережающего петербуржцев по дополнительным показателям.
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