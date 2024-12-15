«Семак будет искать другую работу, если не будет чемпионства в год столетия. У «Зенита» больше всего денег в России». Петржела о тренере
Властимил Петржела допустил увольнение Семака, если «Зенит» не станет чемпионом.
«Думаю, очень вероятно, что Семак будет уволен, если «Зенит» не станет чемпионом в этом сезоне РПЛ.
У сине-бело-голубых больше всего денег среди всех российских клубов – если не будет чемпионства, особенно в год столетия, то Сергей Семак будет искать другую работу», – выразил мнение бывший тренер петербуржцев.
«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в Мир РПЛ. У команды Семака 39 очков после 18 матчей – столько же у «Краснодара», опережающего петербуржцев по дополнительным показателям.
Медведев о Семаке: «Для тех, кто с первого раза не понял или недопонял: контракт тренера с «Зенитом» действует до завершения сезона‑2029/30»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
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