«Семак будет искать другую работу, если не будет чемпионства в год столетия. У «Зенита» больше всего денег в России». Петржела о тренере

Властимил Петржела допустил увольнение Семака, если «Зенит» не станет чемпионом.

«Думаю, очень вероятно, что Семак будет уволен, если «Зенит» не станет чемпионом в этом сезоне РПЛ .

У сине-бело-голубых больше всего денег среди всех российских клубов – если не будет чемпионства, особенно в год столетия, то Сергей Семак будет искать другую работу», – выразил мнение бывший тренер петербуржцев.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в Мир РПЛ. У команды Семака 39 очков после 18 матчей – столько же у «Краснодара», опережающего петербуржцев по дополнительным показателям.

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