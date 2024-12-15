Булыкин о лучших тренерах первой части РПЛ: «Мусаев и Семак хороши, но сейчас Станкович лучше. «Спартак» показывает яркий футбол, раскрылся Угальде»

Дмитрий Булыкин порассуждал о лучших тренерах первой части сезона Мир РПЛ.

«Сложно кого-то выделить, но осень здорово первую часть сезона провел Деян Станкович . Сначала у него были проблемы – было видно, что он только привыкает к нашему футболу. Но затем просто фантастический результат показал «Спартак». Команда показывает яркий футбол, раскрылся Угальде.

Точно выделю Станковича. Мусаев и Семак хороши, но сейчас Станкович лучше», – сказал бывший нападающий сборной России.

После 18-го тура «Краснодар » расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ , набрав 39 очков – столько же у «Зенита ». «Спартак» – третий (37 очков).