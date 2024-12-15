Булыкин о лучших тренерах первой части РПЛ: «Мусаев и Семак хороши, но сейчас Станкович лучше. «Спартак» показывает яркий футбол, раскрылся Угальде»
Дмитрий Булыкин порассуждал о лучших тренерах первой части сезона Мир РПЛ.
«Сложно кого-то выделить, но осень здорово первую часть сезона провел Деян Станкович. Сначала у него были проблемы – было видно, что он только привыкает к нашему футболу. Но затем просто фантастический результат показал «Спартак». Команда показывает яркий футбол, раскрылся Угальде.
Точно выделю Станковича. Мусаев и Семак хороши, но сейчас Станкович лучше», – сказал бывший нападающий сборной России.
После 18-го тура «Краснодар» расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков – столько же у «Зенита». «Спартак» – третий (37 очков).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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