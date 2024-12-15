Черышев о тренерах РПЛ: «Выделю Семака. Мы понимаем, что «Зенит» иногда обезглавливает конкурентов, забирая лучших игроков. Но все время бороться за 1-е место – очень сложно»
Дмитрий Черышев назвал лучших тренеров в Мир РПЛ.
– Обязательно выделю Галактионова. Очень сильно поменял свою работу Мусаев. Уйдя из «Краснодара» в азербайджанский футбол, он приобрел огромный опыт, и сейчас его команда играет довольно интересно, борется за чемпионство – это говорит о том, что обстановка в коллективе рабочая. Но у Мурада и подбор футболистов хороший.
– Третий – Станкович, Личка, Семак?
– Личка старается, но «Динамо» не борется за чемпионство. Выделю Семака. Мы понимаем, что «Зенит» иногда обезглавливает своих конкурентов, забирает лучших игроков себе. Но все время бороться за первое место – это очень сложно, – сказал главный тренер «Шинника».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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