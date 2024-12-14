Владислав Радимов: «Я бы на месте Ерохина подошел к Семаку и спросил: «Сколько еще надо забить, чтобы быть в составе?»

Владислав Радимов высказался о ситуации с Александром Ерохиным в «Зените».

В нынешнем сезоне 35‑летний хавбек провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал три голевые передачи. В чемпионате России Ерохин ни разу не вышел в старте.

«Если бы я был на месте Ерохина, то подошел бы к тренеру еще после матча с «Оренбургом» и спросил: «Сколько еще надо забить, чтобы быть в составе?»

С другой стороны, Семак наверняка видит, как он выглядит на тренировках, знает его физическое состояние. Эта роль давно Ерохину отведена: выходить и выступать в роли джокера.

Но любого футболиста такое не устраивает. Если ты забиваешь из матча в матч, то хочется играть в основе. Это вопрос к самому Ерохину, к их отношениям с Семаком», – сказал бывший футболист «Зенита».