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  • Масалитин о 6-м месте ЦСКА: «Нужно вводить молодых ребят и выжимать максимум из того, что есть. Лукин, Кисляк и Глебов могут внести скорость» 
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Масалитин о 6-м месте ЦСКА: «Нужно вводить молодых ребят и выжимать максимум из того, что есть. Лукин, Кисляк и Глебов могут внести скорость» 

Валерий Масалитин рассказал, как улучшить результаты ЦСКА.

После 18 туров армейцы занимают в Мир РПЛ 6-е место.

— В условиях того, что еще и трансферы для ЦСКА закрыты, что делать?

— Если не можешь кого-то купить, обращаешь внимание на свою академию. Яркий пример — «Барселона», у которой накопилось много денежных проблем, и теперь в заявке 16 игроков академии. У ЦСКА есть молодые игроки, например, Кисляк, Зделар, Бистрович. Кисляку доверяют, но не в полной мере.

Есть хороший игрок Лукин, забил два мяча «Рубину», но почему-то не играл в следующем матче. Вопрос — почему? Николич свято верит в Рошу, Дивеева и Мойзеса. А почему, например, не наказать Рошу за то, что подводит команду, и посадить его на лавочку? И молодому Лукину дать возможность.

Почти не играет Глебов, его задвинули непонятно куда и выпускают только когда команде тяжело. Но так же не делается. Как Глебов может не играть, а потом спасать матч? Пришел Койта — его тоже надо наигрывать, вот он место Глебова и занимает.

Тороп, Лукин, Кисляк, Глебов — уже четыре человека, которые могут прийти и внести скорость. А четыре человека — это немало. Обляков сбавил, сыграл пару-тройку матчей, и все. Файзуллаев тоже сбавил, но он молодой, у него не было перерыва на отдых, и в связи с этим его созидательный потенциал снизился. 

Есть надежда, что после сборов Гуарирапа заиграет, но не может же человек, который разрывал Премьер-лигу, куда-то пропасть от слова совсем. Мусаев — игрок штрафной, ему нужны передачи, а их нет. Пьянич и Обляков не могут, такой же Файзуллаев, зависимый Мусаев — и уже четыре человека выпадают. Круговой и Келвен к 60-й минуте уже «наевшиеся», потенциал снижается. Надо его повышать. 

Можно и нужно вводить молодых ребят и выжимать максимум из того, что есть. Не хочется верить, что максимум, чего могут добиться — это шестое место, — сказал бывший нападающий ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoЦСКА
Валерий Масалитин
logoВладислав Тороп
logoпремьер-лига Россия
logoМатвей Кисляк
logoКирилл Глебов
logoМатвей Лукин
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