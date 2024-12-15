Масалитин о Торопе в ЦСКА: «Главное, чтобы не пересидел под Акинфеевым. Уже готов быть первым номером, парень рвется в бой, как бы эта мотивация не испарилась со временем»

Валерий Масалитин отметил игру Владислава Торопа за ЦСКА в этом сезоне.

«Отдельно выделю Торопа, семь матчей на ноль – это хороший результат.

Главное, чтобы Владислав не пересидел под Акинфеевым. Тороп уже готов быть первым номером, парень рвется в бой. Как бы эта мотивация у него не испарилась со временем.

Где уверенность, что Акинфеев еще раз не продлит контракт? Тороп верховые мячи снимает все. В возрасте Владислава Акинфеев уже несколько сезонов провел за ЦСКА. Поэтому на возраст смотреть не стоит. Если футболист приносит пользу и считается лидером, то не нужно смотреть ему в паспорт. Это касается не только молодых, но и возрастных игроков», – сказал экс-форвард ЦСКА.

В этом сезоне Тороп провел 1 матч в Мир РПЛ и 8 игр в Фонбет Кубке России. С подробной статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь .