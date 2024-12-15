Солист «Руки Вверх!» Жуков о Пьяниче в ЦСКА: «Один в поле не воин. Хоть Роналду, хоть Месси. Хочется верить, что ребята сработаются и будет слаженный механизм»
Солист группы «Руки Вверх!» и болельщик ЦСКА оценил игру Миралема Пьянича.
«Вы же понимаете, что один в поле не воин. Будь это хоть Пьянич, хоть Роналду, хоть Месси — вопрос команды. Мы очень хотим, чтобы к весне он больше сплотился с командой, потому что одних своих профессиональных навыков недостаточно, чтобы вытягивать результат.
Учитывая то, что у нас есть безусловный лидер Игорь Акинфеев, как движущая сила, толкающая ребят вперед... Сейчас хотя бы в середине есть человек, который помогает разводить все по правильным местам. Очень хотим верить, что все ребята сработаются и это будет большой слаженный механизм», — сказал Сергей Жуков.
Пьянич провел за ЦСКА 11 матчей в этом сезоне, отметившись одной результативной передачей.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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