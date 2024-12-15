Солист «Руки Вверх!» Жуков о ЦСКА: «Надеемся, что обязательно зайдем в тройку. Предстоит много работы, это небыстрый процесс, но мы все хотим большего»

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков оценил игру ЦСКА в этом сезоне.

После 18 туров Мир РПЛ армейцы, набрав 31 очко, занимают 6-е место в турнирной таблице.

«Как любой человек, который болеет за ЦСКА, хочу большего.

Понимаю, что предстоит много работы. Это же целый комплекс, который на сборах нужно попробовать отработать, выполнить. Приход новых людей и все прочее – небыстрый процесс.

Мы все хотим большего, но предстоит большая работа. Надеемся, что мы обязательно зайдем в тройку», – сказал Сергей Жуков.

Солист «Руки Вверх!» Жуков о Пьяниче в ЦСКА: «Один в поле не воин. Хоть Роналду, хоть Месси. Хочется верить, что ребята сработаются и будет слаженный механизм»