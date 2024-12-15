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  • «Спартак» показывает мощный европейский футбол, каток, носятся, как на мотоциклах. Появился спартаковский характер победителя». Стрепетов о красно-белых
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«Спартак» показывает мощный европейский футбол, каток, носятся, как на мотоциклах. Появился спартаковский характер победителя». Стрепетов о красно-белых

Алексей Стрепетов похвалил игру «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Осенью в чемпионате надо мощно финишировать. Пример этому – «Спартак», который просто прекрасно выступил.

Это мощный каток, они носятся, как на мотоциклах. Это то, как надо готовиться. Они показали быстроту, взаимодействия, красоту в атаке, строгость в обороне.

Многими специалистами команда высоко не котировалась. Хотя у нас такие специалисты, которые либо бегут впереди паровоза, либо опускают команду на дно.

«Спартак» своей красивой игрой вклинился в борьбу за чемпионство. У них сейчас серьезные перспективы. Надо похвалить Деяна Станковича и футболистов, которые поверили в тренера.

«Спартак» показывает уверенный и мощный европейский футбол. Появился спартаковский характер победителя. Они не просто выходят на поле играть, а они выходят на побеждать», – заявил бывший полузащитник «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
Алексей Стрепетов
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