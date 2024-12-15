Бояринцев о «Спартаке»: «Хорошая сказка получается. Заслуженно подтянулись к лидерам, однозначно навяжут борьбу за чемпионство. Результат команды – тренерская работа»

Денис Бояринцев оценил последние результаты «Спартака».

– Как оцените отрезок для «Спартака»?

– Хорошая сказка получается, ха-ха. Думаю, тренерская работа видна. Команда буксовала вначале, но им надо было притереться друг к другу, понять тренера. За исключением Кубка России, команда выдала хорошую серию. «Спартак» заслуженно подтянулся к лидирующей группе. Однозначно навяжет борьбу за чемпионство весной. Появилась стабильность в игре, весело атака заиграла. Барко – ведущий футболист, Угальде стал забивать. Результат команды – тренерская работа.

– Для них было бы лучше не уходить на зимнюю паузу?

– Можно сколько угодно говорить. Конечно, жалко заканчивать, когда ты на коне и есть результаты. Когда по три-четыре забиваешь, хочется продолжать играть. Но куда деваться? Теперь надо готовиться, Станкович столкнется с длинным перерывом. Посмотрим, как проявит себя.

– Какие позиции надо усилить клубу?

– Думаю, усиление будет. Скорее всего, подумают над приобретением фланговых защитников, форварда. В составе много легионеров, но хотелось бы увидеть своих ребят. Неважно, о какой команде мы говорим. Забивать всю заявку легионерами не очень хорошо для больших команд. Хотелось бы, чтобы на внутренние ресурсы обращали внимание, – сказал бывший полузащитник «Спартака ».