Павлюченко о «Спартаке»: «Расстроился, что началась пауза, команда уничтожала на своем пути всех. «Краснодару» или «Зениту» перерыв был нужен, красно-белым – нет»

Роман Павлюченко заявил, что «Спартаку» сейчас не к месту зимняя пауза.

«Расстроился, что в РПЛ началась пауза, для «Спартака» это плохо. Команда набрала такой ход, что уничтожала на своем пути всех. Набрали обороты, много забивают, а пропускают совсем чуть-чуть. И раз – пауза. Боюсь, что это плохо для «Спартака».

Буду надеяться, что команда проведет хорошие сборы и весной будет в такой же форме, как и в последних матчах. Например, «Краснодару » или «Зениту » пауза была нужна. Последние игры они выглядели очень плохо. А «Спартаку » пауза не нужна! Это расстраивает», – сказал бывший нападающий «Спартака».

«Спартак» после 18 туров идет на третьем месте в Мир РПЛ с 37 очками, отставая на два очка от «Краснодара» и «Зенита».