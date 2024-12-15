Павлюченко о «Спартаке»: «Расстроился, что началась пауза, команда уничтожала на своем пути всех. «Краснодару» или «Зениту» перерыв был нужен, красно-белым – нет»
Роман Павлюченко заявил, что «Спартаку» сейчас не к месту зимняя пауза.
«Расстроился, что в РПЛ началась пауза, для «Спартака» это плохо. Команда набрала такой ход, что уничтожала на своем пути всех. Набрали обороты, много забивают, а пропускают совсем чуть-чуть. И раз – пауза. Боюсь, что это плохо для «Спартака».
Буду надеяться, что команда проведет хорошие сборы и весной будет в такой же форме, как и в последних матчах. Например, «Краснодару» или «Зениту» пауза была нужна. Последние игры они выглядели очень плохо. А «Спартаку» пауза не нужна! Это расстраивает», – сказал бывший нападающий «Спартака».
«Спартак» после 18 туров идет на третьем месте в Мир РПЛ с 37 очками, отставая на два очка от «Краснодара» и «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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