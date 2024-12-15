Бояринцев о Соболеве: «Ему надо забить один раз, и все пойдет, Угальде же начал забивать за «Спартак». Начнет забивать – сразу на руках будут носить»
Денис Бояринцев высказался о ситуации Александра Соболева в «Зените».
– Адаптируется ли Соболев в «Зените»?
– Угальде же начал забивать за «Спартак». И Соболев умеет это делать. Ему надо просто забить один раз, и все пойдет. Такое бывает. Не стал бы его списывать со счетов, хоть и звучит много критики в его адрес.
Сейчас будет длинная подготовка ко второй части сезона, будет возможность побороться за место в составе. Еще проявит себя в «Зените».
Критика будет всегда, к ней надо относиться снисходительно, делать свое дело. Начнет забивать – сразу на руках будут носить – обычное дело в спорте, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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