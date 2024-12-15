  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бояринцев о Соболеве: «Ему надо забить один раз, и все пойдет, Угальде же начал забивать за «Спартак». Начнет забивать – сразу на руках будут носить»
16

Бояринцев о Соболеве: «Ему надо забить один раз, и все пойдет, Угальде же начал забивать за «Спартак». Начнет забивать – сразу на руках будут носить»

Денис Бояринцев высказался о ситуации Александра Соболева в «Зените».

Адаптируется ли Соболев в «Зените»?

Угальде же начал забивать за «Спартак». И Соболев умеет это делать. Ему надо просто забить один раз, и все пойдет. Такое бывает. Не стал бы его списывать со счетов, хоть и звучит много критики в его адрес.

Сейчас будет длинная подготовка ко второй части сезона, будет возможность побороться за место в составе. Еще проявит себя в «Зените».

Критика будет всегда, к ней надо относиться снисходительно, делать свое дело. Начнет забивать – сразу на руках будут носить – обычное дело в спорте, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДенис Бояринцев
logoЗенит
logoМанфред Угальде
logoЧемпионат.com
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Олег Терехин: «С уходом Соболева «Спартака» стал лучше. Команда заиграла, другие ребята раскрылись»
10сегодня, 11:58
Кавазашвили о легионерах РПЛ: «8-10 серьезных исполнителей, остальные – посредственные. Жаль, что вместо наших ребят появляются разноцветные футболисты»
66вчера, 20:05
«Зенит» не футбольная команда, а коммерческая структура. Каждый игрок РПЛ хочет туда, а у клуба манера все прибирать к рукам, а потом перепродавать или отдавать в аренду». Кавазашвили о петербуржцах
48вчера, 19:33
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Винисиус пожелал фанатам «Райо» вылететь в Сегунду после матча Ла Лиги. Вингер «Реала» показал два пальца, уходя с поля после свистка
2 минуты назад
Маунта заменили из-за травмы в начале матча с «Сити»: хавбек «МЮ» закрывал лицо руками. Это 2-я травма Мэйсона в сезоне
4 минуты назадФото
Попов о раздражающих комментаторах: «Шнякин и Нагучев, прямо выпирает из них, что они самые умные. Они не профессиональные игроки и не могут высказываться в манере, что это 100% истина»
516 минут назад
Владелец «Лиона» выложил фото с Кубком Либертадорес и отметил «ПСЖ». Аль-Хелайфи заявлял, что Текстор «ничего не понимает в футболе»
920 минут назадФото
«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Холанд, Хейлунд, де Брюйне и Бруну играют. Онлайн-трансляция
5526 минут назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ман Сити», «Челси» сыграет с «Брентфордом», «Тоттенхэм» в гостях у «Саутгемптона»
45727 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд принимает «Хоффенхайм», «Айнтрахт» играет с «Лейпцигом», «Штутгарт» победил «Хайденхайм»
3328 минут назадLive
Радио «Зенит» удалило интервью Орлова о договорных матчах в российском футболе
1334 минуты назад
В «Барсе» недовольны тем, что Винисиус избежал удаления за споры с судьей в матче с «Райо». Клуб считает, что пострадал от двойных стандартов на фоне бана Флика
4144 минуты назад
Аморим не включил Рэшфорда и Гарначо в заявку на матч с «Ман Сити»: «Я обращаю внимание на все: как вы едите, как одеваетесь. Это просто мой выбор»
4348 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» показывает уверенный и мощный европейский футбол, появился спартаковский характер победителя». Стрепетов о красно-белых
1 минуту назад
«Семак будет искать другую работу, если не будет чемпионства в год столетия. У «Зенита» больше всего денег в России». Петржела о тренере
719 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм». Гиттенс и Гирасси играют. Онлайн-трансляция
28 минут назадLive
Булыкин о лучших тренерах первой части РПЛ: «Мусаев и Семак хороши, но сейчас Станкович лучше. «Спартак» показывает яркий футбол, раскрылся Угальде»
128 минут назад
Бояринцев о «Спартаке»: «Хорошая сказка получается. Заслуженно подтянулись к лидерам, однозначно навяжут борьбу за чемпионство. Результат команды – тренерская работа»
38 минут назад
Павлюченко о «Спартаке»: «Расстроился, что началась пауза, команда уничтожала на своем пути всех. «Краснодару» или «Зениту» перерыв был нужен, красно-белым – нет»
650 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова примет «Лион», «Гавр» Кузяева против «Страсбура», «Брест» – «Нант»
1358 минут назадLive
Влахович – фанатам «Юве» после стычки из-за ничьей с «Венецией»: «Я понимаю ваше разочарование. Сейчас важно сплотиться и начать сначала»
159 минут назад
Пулишич и «Милан» договорились о продлении контракта. Кристиан с зарплатой 4-5 млн евро в год станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды (Маттео Моретто)
11сегодня, 15:33
Гасперини о Дзаньоло: «Он провоцирует фанатов соперника, когда забивает – это неприемлемо. Ликование Николо зажгло стадион «Кальяри»
3сегодня, 15:22
Рекомендуем