Ультрас «Марселя» скандировали угрожающие кричалки, называя «педиками» соперников из «Лилля». Объединение «Прямая красная» пожаловалось на гомофобию и потребовало удалить запись игры
Ультрас «Марселя» исполняли гомофобные кричалки с угрозами на матче с «Лиллем».
Вчера команды сыграли вничью (1:1) в матче 15-го тура Лиги 1 в Марселе.
Объединение «Прямая красная», информирующее о проявлениях гомофобии в футболе, поделилось в твиттере видео, на котором слышно, как ультрас «Марселя» скандируют угрожающие кричалки, называя соперников из Лилля «педиками».
«Мы просим Профессиональную футбольную лигу Франции, префекта Буш-дю-Рона и прокурора Марселя без промедления разобраться с этими серьезными происшествиями, а также немедленно удалить этот матч из архива DAZN», – говорится в сообщении объединения.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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