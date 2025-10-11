Судья не поставил пенальти после падения Феррана на линии штрафной Грузии на 6-й минуте, отменив изначальный штрафной. На 29-й Мамардашвили отбил пенальти Торреса

Судья не назначил пенальти в пользу сборной Испании в игре с Грузией.

Команды проводят матч в Эльче в рамках 7-го тура квалификации ЧМ-2026 (1:0, первый тайм).

На 6-й минуте нападающий хозяев Ферран Торрес упал у линии штрафной площади соперника после контакта с Георгием Кочорашвили . Главный арбитр встречи Манфредас Лукьянчукас назначил штрафной удар, но видеоассиенты предложили ему посмотреть повтор, чтобы решить, не стоит ли поставить пенальти.

После просмотра видео судья решил не назначать 11-метровый и отменить штрафной.

На 29-й минуте Испания все же получила право на пенальти, но Георгий Мамардашвили отбил удар Торреса.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фото: кадр из трансляции