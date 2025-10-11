Судья не поставил пенальти после падения Феррана на линии штрафной Грузии на 6-й минуте, отменив изначальный штрафной. На 29-й Мамардашвили отбил пенальти Торреса
Судья не назначил пенальти в пользу сборной Испании в игре с Грузией.
Команды проводят матч в Эльче в рамках 7-го тура квалификации ЧМ-2026 (1:0, первый тайм).
На 6-й минуте нападающий хозяев Ферран Торрес упал у линии штрафной площади соперника после контакта с Георгием Кочорашвили. Главный арбитр встречи Манфредас Лукьянчукас назначил штрафной удар, но видеоассиенты предложили ему посмотреть повтор, чтобы решить, не стоит ли поставить пенальти.
После просмотра видео судья решил не назначать 11-метровый и отменить штрафной.
На 29-й минуте Испания все же получила право на пенальти, но Георгий Мамардашвили отбил удар Торреса.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Фото: кадр из трансляции
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
