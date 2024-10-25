МВД Франции о гомофобных кричалках: «Полицейские или жандармы в штатском будут на стадионах выявлять нарушителей. Хочу больше индивидуальных санкций»
В прошлую субботу болельщики «ПСЖ» во время матча со «Страсбуром» (4:2) на «Парк-де-Пренс» исполнили гомофобные кричалки в адрес «Марселя». Фанаты не успокаивались более десяти минут, игнорируя призывы диктора стадиона. После этого прокуратура Парижа начала расследование по факту «публичного подстрекательства к ненависти или насилию на почве сексуальной ориентации или гендерной идентичности».
В воскресенье шестеро болельщиков «Монпелье» получили легкие ранения в результате столкновений с фанатами «Марселя», которые приехали на выездной матч в количестве, превышающим разрешенное.
«Я регулярно буду размещать на стадионах полицейских или жандармов в штатском, чтобы индивидуально выявлять тех, кто управляет этим, тех кто ошибся, нарушителей спокойствия. Я хочу, чтобы было гораздо больше персонализированных санкций.
Вы их не увидите, будет оборудование. Я не скажу вам, где они будут», – заявил министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо в подкасте Rothen s’enflamme на RMC.
Министр спорта Франции поддерживает технические поражения хозяевам за гомофобные кричалки фанатов: «Общество изменилось, мы больше не потерпим подобного»
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