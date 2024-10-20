«Марсельцы – педики. Мы бы подвесили их за яйца, но у них их нет». Фанаты «ПСЖ» скандировали гомофобные кричалки в адрес «Марселя» на матче со «Страсбуром», клуб накажут
Вчера парижане одержали домашнюю победу на «Страсбуром» (4:2) в матче 8-го тура Лиги 1.
В концовке игры ультрас «ПСЖ» исполнили песню, посвященную своим принципиальным соперникам. В ней есть такие слова: «Крысы в грязи, канализационные крысы. Марсельцы – педики, сукины дети, засранцы. Мы бы подвесили их за яйца, но яиц у них нет».
Песня была исполнена под аплодисменты части фанатов на «Парк-де-Пренс». Часть фанатов освистала кричалку. Диктор стадиона был вынужден дважды призвать болельщиков к порядку. В частности, он назвал парижский стадион местом «объединения в борьбе с любой дискриминацией», однако это не остановило фанатов.
Профессиональная футбольная лига (LFP) уже начала расследование случившегося, «ПСЖ» накажут.
27 октября «ПСЖ» сыграет с «Марселем» на выезде в следующем туре Лиги 1.
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