«Марсельцы – педики. Мы бы подвесили их за яйца, но у них их нет». Фанаты «ПСЖ» скандировали гомофобные кричалки в адрес «Марселя» на матче со «Страсбуром», клуб накажут

Фанаты «ПСЖ» исполнили гомофобные кричалки про «Марсель» на игре со «Страсбуром».

Вчера парижане одержали домашнюю победу на «Страсбуром» (4:2) в матче 8-го тура Лиги 1.

В концовке игры ультрас «ПСЖ» исполнили песню, посвященную своим принципиальным соперникам. В ней есть такие слова: «Крысы в грязи, канализационные крысы. Марсельцы – педики, сукины дети, засранцы. Мы бы подвесили их за яйца, но яиц у них нет».

Песня была исполнена под аплодисменты части фанатов на «Парк-де-Пренс ». Часть фанатов освистала кричалку. Диктор стадиона был вынужден дважды призвать болельщиков к порядку. В частности, он назвал парижский стадион местом «объединения в борьбе с любой дискриминацией», однако это не остановило фанатов.

Профессиональная футбольная лига (LFP) уже начала расследование случившегося, «ПСЖ» накажут .

27 октября «ПСЖ » сыграет с «Марселем » на выезде в следующем туре Лиги 1.