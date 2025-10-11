Маттеус о «Золотом мяче»: «Это честная, справедливая награда, потому что она присуждается международным жюри. Я был очень горд, выиграв его в 1990-м»
Лотар Маттеус считает «Золотой мяч» справедливой премией.
«Это по-настоящему честная, справедливая награда, потому что она присуждается международным жюри. Это справедливо.
Это трофей с давними традициями, поэтому, естественно, я был очень горд, выиграв «Золотой мяч» в 1990 году. Это важная личная награда, но если команда играет плохо, ты не сможешь завоевать этот трофей. Если вы выигрываете вместе, вы и проигрываете вместе», – сказал бывший полузащитник «Баварии» и «Интера».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
