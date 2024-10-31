«ПСЖ» наказан частичным закрытием трибун за кричалки фанатов про «педиков-марсельцев» на матче со «Страсбуром»

«ПСЖ» наказан частичным закрытием трибун за гомофобные кричалки болельщиков.

19 октября во время матча со «Страсбуром» (4:2) на «Парк-де-Пренс » болельщики «ПСЖ» исполнили гомофобные кричалки в адрес «Марселя », назвав их «педиками». Фанаты не успокаивались более десяти минут, игнорируя призывы диктора стадиона и продолжали скандирование и после финального свистка.

По итогам рассмотрения инцидента дисциплинарный комитет Профессиональной лиги Франции (LFP) наложил на «ПСЖ» санкции в виде частичного закрытия стадиона.

Отмечается, что одна из трибун стадиона «ПСЖ » будет частично закрыта с 5 ноября, то есть решение не распространяется на ближайший домашний матч против «Ланса» в Лиге 1. Мера вступит в силу на матче с «Тулузой», который пройдет 22 ноября.

Прокуратура Парижа начала расследование из-за кричалки фанатов «ПСЖ» про «педиков-марсельцев» – по факту «подстрекательства к ненависти на почве сексуальной ориентации»