«Ноттингем» может уволить назначенного в сентябре Постекоглу, если проиграет «Челси». Дайч будет главным кандидатом на пост тренера

«Ноттингем Форест» может сменить тренера второй раз за сезон.

По информации The Telegraph, владелец клуба Евангелос Маринакис рассматривает возможность увольнения Энджа Постекоглу . Австралийский специалист возглавил команду 9 сентября, сменив Нуну Эшпириту Санту, и не выиграл ни одного из семи матчей – на его счету 2 ничьих и 5 поражений.

Если Постекоглу будет отправлен в отставку, главным кандидатом на пост станет Шон Дайч , покинувший «Эвертон» в январе.

Отмечается, что Маринакис также рассматривал кандидатуры Марку Силвы и Стива Купера , которые в данный момент работают в «Фулхэме» и «Брондбю» соответственно. За переход португальца придется заплатить высокую компенсацию.

Ожидается, что Постекоглу будет руководить командой в матче против «Челси » 18 октября, но может лишиться работы в случае очередного поражения.