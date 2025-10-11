«Ноттингем» может уволить назначенного в сентябре Постекоглу, если проиграет «Челси». Дайч будет главным кандидатом на пост тренера
По информации The Telegraph, владелец клуба Евангелос Маринакис рассматривает возможность увольнения Энджа Постекоглу. Австралийский специалист возглавил команду 9 сентября, сменив Нуну Эшпириту Санту, и не выиграл ни одного из семи матчей – на его счету 2 ничьих и 5 поражений.
Если Постекоглу будет отправлен в отставку, главным кандидатом на пост станет Шон Дайч, покинувший «Эвертон» в январе.
Отмечается, что Маринакис также рассматривал кандидатуры Марку Силвы и Стива Купера, которые в данный момент работают в «Фулхэме» и «Брондбю» соответственно. За переход португальца придется заплатить высокую компенсацию.
Ожидается, что Постекоглу будет руководить командой в матче против «Челси» 18 октября, но может лишиться работы в случае очередного поражения.