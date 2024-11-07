«Марсель» не наказали за кричалки фанатов о «ПСЖ». Они скандировали угрозы и называли парижан педиками
«Марсель» не накажут за оскорбительные кричалки о «ПСЖ».
Перед началом домашнего матча с «ПСЖ» (0:3) фанаты «Марселя» скандировали: «Париж, Париж, мы трахнем тебя в жопу». Они также скандировали угрозы с убийствами и называли парижан педиками.
Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции изучил ситуацию и решил не наказывать «Марсель». Ни в одном официальном отчете не был установлен факт оскорблений. Кроме того, комитет посчитал невозможным определить трибуны, откуда доносились скандирования. Кроме того, были учтены многочисленные меры «Марселя» для предотвращения случившегося.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
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