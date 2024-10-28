«Париж, мы трахнем тебя в жопу». Фанаты «Марселя» оскорбляли «ПСЖ» перед матчем, скандировали угрозы с убийствами и называли парижан педиками
Фанаты «Марселя» оскорбляли «ПСЖ».
«Марсель» уступил «ПСЖ» в 9-м туре Лиги 1 (0:3).
Перед началом матча фанаты хозяев скандировали «Париж, Париж, мы трахнем тебя в жопу», они также скандировали угрозы с убийствами и называли парижан педиками.
На экране стадиона появилось сообщение с просьбой прекратить оскорбительные скандирования.
«Марсельцы – педики. Мы бы подвесили их за яйца, но у них их нет». Фанаты «ПСЖ» скандировали гомофобные кричалки в адрес «Марселя» на матче со «Страсбуром», клуб накажут
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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