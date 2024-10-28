«Париж, мы трахнем тебя в жопу». Фанаты «Марселя» оскорбляли «ПСЖ» перед матчем, скандировали угрозы с убийствами и называли парижан педиками

Фанаты «Марселя» оскорбляли «ПСЖ».

«Марсель » уступил «ПСЖ » в 9-м туре Лиги 1 (0:3).

Перед началом матча фанаты хозяев скандировали «Париж, Париж, мы трахнем тебя в жопу», они также скандировали угрозы с убийствами и называли парижан педиками.

На экране стадиона появилось сообщение с просьбой прекратить оскорбительные скандирования.

«Марсельцы – педики. Мы бы подвесили их за яйца, но у них их нет». Фанаты «ПСЖ» скандировали гомофобные кричалки в адрес «Марселя» на матче со «Страсбуром», клуб накажут