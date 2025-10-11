«Монако» возглавил экс-тренер «Юниона» Поконьоли. Контракт – до 2027 года

«Монако» объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил Себастьян Поконьоли . Он сменил на этом посту Ади Хюттера и подписал контракт до июня 2027 года.

С 2024 года Поконьоли возглавлял «Юнион ». Под его руководством команда стала чемпионом Бельгии и выиграла Суперкубок страны.

«Монако » занимает 5-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 13 очков после 7 туров.

Изображение: https://www.asmonaco.com/