«Монако» возглавил экс-тренер «Юниона» Поконьоли. Контракт – до 2027 года
«Монако» объявил о назначении нового главного тренера.
Команду возглавил Себастьян Поконьоли. Он сменил на этом посту Ади Хюттера и подписал контракт до июня 2027 года.
С 2024 года Поконьоли возглавлял «Юнион». Под его руководством команда стала чемпионом Бельгии и выиграла Суперкубок страны.
«Монако» занимает 5-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 13 очков после 7 туров.
Изображение: https://www.asmonaco.com/
Как вам дерби?23818 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Монако»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости