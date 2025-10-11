Фото
«Монако» возглавил экс-тренер «Юниона» Поконьоли. Контракт – до 2027 года

«Монако» объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил Себастьян Поконьоли. Он сменил на этом посту Ади Хюттера и подписал контракт до июня 2027 года. 

С 2024 года Поконьоли возглавлял «Юнион». Под его руководством команда стала чемпионом Бельгии и выиграла Суперкубок страны. 

«Монако» занимает 5-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 13 очков после 7 туров. 

