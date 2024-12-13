Лемина лишен капитанской повязки за стычку с Боуэном и конфликт с партнерами после игры «Вулвс» с «Вест Хэмом»

Марио Лемина наказан за конфликт с Джерродом Боуэном.

После игры 15-го тура АПЛ , завершившейся победой «Вест Хэма » над «Вулверхэмптоном » со счетом 2:1, полузащитники поссорились : англичанин схватил габонского футболиста за грудки, тот начал падать и завалил на газон и своего соперника.

После этого Лемина также поссорился с пытавшимися успокоить его партнерами (в частности, Тоти) и ассистентом тренера.

В результате «Вулверхэмптон» принял решение сменить капитана. Повязку получил Нелсон Семеду.