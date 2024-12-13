Лемина лишен капитанской повязки за стычку с Боуэном и конфликт с партнерами после игры «Вулвс» с «Вест Хэмом»
Марио Лемина наказан за конфликт с Джерродом Боуэном.
После игры 15-го тура АПЛ, завершившейся победой «Вест Хэма» над «Вулверхэмптоном» со счетом 2:1, полузащитники поссорились: англичанин схватил габонского футболиста за грудки, тот начал падать и завалил на газон и своего соперника.
После этого Лемина также поссорился с пытавшимися успокоить его партнерами (в частности, Тоти) и ассистентом тренера.
В результате «Вулверхэмптон» принял решение сменить капитана. Повязку получил Нелсон Семеду.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Вулверхэмптона»
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