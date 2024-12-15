Президент «Сьона»: «Миранчук вернется в общую группу в начале января. Должен быть готов к первой игре после паузы»

Президент «Сьона» рассказал о состоянии Антона Миранчука после травмы.

Швейцарский клуб сообщил о травме россиянина 10 ноября. При этом ни характер повреждения, ни сроки восстановления названы не были.

«Миранчук вернется в общую группу в начале января, он должен быть готов к первой игре после паузы. Сейчас Антон не отдыхает — у него есть восстановительная программа, которой он должен следовать», — сказал Кристиан Константин.

Миранчук перешел в «Сьон» в сентябре. В этом сезоне он провел в чемпионате Швейцарии 7 матчей и не отметился результативными действиями.