Президент «Сьона»: «Миранчук вернется в общую группу в начале января. Должен быть готов к первой игре после паузы»
Президент «Сьона» рассказал о состоянии Антона Миранчука после травмы.
Швейцарский клуб сообщил о травме россиянина 10 ноября. При этом ни характер повреждения, ни сроки восстановления названы не были.
«Миранчук вернется в общую группу в начале января, он должен быть готов к первой игре после паузы. Сейчас Антон не отдыхает — у него есть восстановительная программа, которой он должен следовать», — сказал Кристиан Константин.
Миранчук перешел в «Сьон» в сентябре. В этом сезоне он провел в чемпионате Швейцарии 7 матчей и не отметился результативными действиями.
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