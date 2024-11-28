«Локомотив» выигрывает конкуренцию, делая ставку на российских футболистов». Борис Ротенберг об академии

– Вопрос про вас и ваше детство. Как и когда вы почувствовали, что футбол – это ваша стезя?

— Я всегда любил футбол. Когда был маленьким, у меня всегда был мяч в квартире. Наверное, как и все футболисты, я выходил играть с ребятами, с друзьями. Можно сказать, это была любовь с первого взгляда.

– Какое-то количество лет назад вы уже понимали, чем будете заниматься в футболе – придете в качестве человека, который будет выстраивать работу академии. Как это решение созрело и как вы к нему пришли?

– Я всегда ставил перед собой самые высокие цели. Когда был футболистом, для меня было очень важно, это была моя мечта – выиграть чемпионат России. Когда я к этой цели шел, параллельно понимал, что после футбола тоже нужно чем-то заниматься. Еще когда я играл, начал заниматься образованием. Родители заставляли изучать языки. Когда игровая карьера подошла к концу из-за тяжелой травмы, можно сказать, что в этот момент я уже понимал, что нужно готовиться к следующему этапу своей карьеры.

– Вы приходите в клуб со своим образованием, которое накладывается на непростые российские реалии. Как ваше образование дополнялось, коррелировалось с футбольным опытом?

– Я играл во многих клубах Премьер-лиги. Когда не получал игровой практики, уходил в другие команды. Я изучал всю структуру управления в этих клубах, общался с директорами, с юристами. Каждый клуб имеет огромную структуру, базу. Все заточено на то, чтобы показывать максимальный результат на футбольном поле. И, соответственно, такие клубы, как «Динамо» Москва, «Ростов», ярославский «Шинник», «Химки», подготавливали меня к этому посту. Я благодарен всем людям, не только тренерам и футболистам, но и всем сотрудникам этих клубов. Они помогли, воспитали меня. Всегда важна именно человеческая сторона людей. Они подготовили меня к этому этапу, на котором я сейчас нахожусь.

– Когда вы пришли в Академию «Локомотива», какой вы ее нашли после «немецкого периода», который многие называли «эпохой развала»? Какой был ваш горизонт действий?

– Я бы не стал называть это «эпохой развала». Это все-таки этап в истории нашего клуба. И это тоже подготовка к каким-то новым стадиям, которые каждый клуб проходит. Бывают хорошие моменты, бывают и не очень удачные. На сегодняшний день можно сказать, что мы из этой истории вышли достойно. Сейчас клуб находится на первых ролях в российском футболе. Академия «Локомотива» всегда была и будет одной из ведущих в стране. Моя роль как заместителя генерального директора состоит в том, чтобы улучшить эту систему. Было поставлено две главные задачи: совет директоров попросил подготовить максимально квалифицированных футболистов для основной команды и, что главное, создать единую систему подготовки всего молодёжного футбола. Сейчас мы уже два года эту систему выстраиваем и считаем, что она уже хорошо работает. Чтобы похвастаться результатами, нужно ещё чуточку подождать.

– Когда вы вступали в должность, существовал определенный скепсис, поскольку у вас было недостаточно управленческого опыта. Было ли сложно на первых порах?

– Здесь нужно отдать должное председателю совета директоров Юрию Дмитриевичу Нагорных. Лично мне он дал шанс. Мы очень подробно обсуждали и разговаривали, создали стратегию, как мы будем развивать именно детско-юношеский футбол. Этот шаг дал мне возможность посмотреть, готов ли я к этой роли именно в качестве управленца, функционера, могу ли я создать команду, создать стратегию для того, чтобы и дальше воспитанники «Локомотива» появлялись на самом высоком уровне. На сегодняшний день у нас есть положительная динамика по всем направлениям. «Локомотив» всегда был конкурентоспособен. Мы понимаем, что в нынешних реалиях это уникальная возможность подготовить резервы. Мне кажется, что «Локомотив» эту конкуренцию выигрывает, делая ставку на российских футболистов. Наши воспитанники сейчас получают возможность себя проявить на высшем уровне, это может дать результаты, дай бог, и в этом году, если всё пройдет хорошо. И, если смотреть в долгосрочной перспективе, это очень правильный подход. Мне кажется, что у «Локомотива» все будет хорошо, и в будущем мы будем бороться за самые лучшие места.

– Когда Галицкий начинал выстраивать академию в «Краснодаре», для него было важно, чтобы дети были развиты не только в футбольном плане. Есть некий корпоративный регламент, правила даже для детей и подростков. А что вы посчитали нужным внедрить и почему?

– Чтобы реализовать все цели, которые были поставлены перед департаментом, мы создали структуру. В эту структуру департамента входит пять отделов – аналитический, индивидуальной подготовки, ментально-когнитивной подготовки, по работе с региональными партнерами и селекции. Очень важно было обратить внимание на воспитание детей. Ментально-когнитивный отдел в настоящий момент именно этим и занимается. Нам важно ментальное здоровье не только наших воспитанников, но и тренеров. Мы этому уделяем особое внимание и видим качественные результаты работы. Наши дети меняются. Это очень важный момент. Ещё два года назад, когда я зашел на должность директора департамента, мы приняли решение поменять девиз Академии: «Уважение, профессионализм, дисциплина». Этот девиз отражает наши ценности, которые касаются не только воспитанников, но и всех сотрудников нашего департамента и клуба в целом. Мы хотим объединить и тренеров, и воспитанников, и родителей, чтобы создать настоящую команду, настоящую семью. Сейчас мы находимся в ложе Академии. Уже два года в эту ложу на игру основной команды приглашаются наши воспитанники, которые проявили себя на футбольном поле, по учёбе или по поведению. Мы обращаем внимание не только на тех, кто выигрывает матчи, медали, но и смотрим на то, как дети себя ведут. Для нас очень важно, чтобы воспитанник, который носит майку «Локомотива», не только показывал уровень игры на поле, но и чтобы он гордился быть частью этого клуба. Это и ответственность – как ты себя ведешь, как разговариваешь, как ты себя подаешь. Мы хотим воспитывать спортсменов, которые будут уверены в себе. Они будут знать, что когда играют за «Локомотив», это дает им возможность стать гармонично развитыми людьми.

Мы создали традицию, когда приходят легенды нашего клуба – Евсеев, Чугайнов, Сенников, Гилерме и многие другие. Это те футболисты, которые оставили след в истории «Локомотива». Когда ребята их видят, конечно же, для них это большое событие. В том числе, когда приходят игроки основной команды, это тоже дорогого стоит. Мы общаемся в неформальной обстановке. Ребята понимают, к чему нужно стремиться.

– Алексей Батраков – за ним смотришь с особым восхищением. Что было привито клубом, Академией в плане поведения, реакций? Несмотря на свою юность, он ни разу не сказал и не сделал того, что вызвало бы какого-то отторжения.

– Самая главная проблема – это переход от детско-юношеского футбола во взрослый. Здесь, конечно, огромная заслуга Михаила Михайловича Галактионова, который помог Алексею почувствовать себя игроком основной команды. Понятно, что сейчас Батраков является игроком старта, но год назад у нас была ситуация, где Алексей уже тренировался с основной командой, но спускался в молодежную, чтобы получать необходимую игровую практику. Мы очень гордимся тем, что у нас есть такой футболист. Также это касается и Вадима Ракова, который тоже сейчас в основной команде. Еще раз хочу повторить, что здесь нет такого, что департамент появился и каким-то образом футболист сразу заиграл. Это большая работа всей Академии. Алексей является воспитанником нашего клуба, в системе он очень давно. Здесь нужно поблагодарить всех специалистов, которые с ним работали. Нельзя выделить одного или двух человек, которые помогли ему стать игроком главной команды. Было и предыдущее поколение наших звезд – братья Миранчуки, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов. Это говорит о том, что система работает. Могу вас уверить, что и в будущем такие воспитанники появятся в «Локомотиве», и футбольные звезды будут сверкать на футбольной арене. Важная цель департамента – не только передавать игроков в основную команду (потому что это наша главная задача), но и чтобы наши воспитанниками становились лидерами российского футбола. Сейчас мы это уже видим. И это только начало.

Особое внимание уделяется повышению квалификации наших тренеров. Сейчас в Академии достаточно большое количество специалистов с категорией А УЕФА, а также несколько тренеров с лицензией Pro. Здесь у нас есть очень сильная вратарская позиция – это Алексей Поляков, который тоже когда-то защищал цвета основной команды «Локомотива». Есть множество специалистов, которые ранее работали на уровне Премьер-лиги. В Академии и нашем департаменте поставлена цель не только воспитать профессиональных спортсменов, но и настоящих тренеров, которые будут конкурентоспособными и во взрослом футболе. По именами Академия «Локомотива» сейчас на слуху: Дмитрий Валерьевич Хохлов, Александр Генрихович Бородюк, Динияр Ринатович Билялетдинов – это специалисты самого высокого уровня.

– Академия «Локомотива» сегодня обладает репутацией структуры, которая отказалась от одного ярко выраженного агента, не находятся от него в зависимости. Деньги и Академия – как решать этот вопрос?

– На сегодняшний день департамент развития молодежного футбола работает со всеми агентами. Коллеги знают, что у каждого футболиста или футболистки есть возможность попасть в «Локомотив». Это очень важно, потому что спортивная конкуренция должна определять качество игрока. Здесь надо отдать должное, что за два года работы в департаменте у нас получилось найти общий язык не только с футболистами, но и с их родителями и агентами. В департаменте создана достаточно прозрачная система. Например, есть пошаговое увеличение зарплаты футболиста или футболистки в соотношении со временем на поле и его профессионального развития. Каждый игрок понимает, что когда он приходит в «Локомотив», деньги – не конечная цель. Бывает, что футболистам нужен совет, который они обычно получают от родителей или агентов. Но если смотреть в долгосрочной перспективе, зная традиции и то, какое качество дает наша Академия и молодёжная команда, это на сегодняшний день прямая дорога в Премьер-лигу. Говорить, что у нас какая-то проблема с агентами или с пониманием ценности денег, точно нельзя.

– Помним, как в последний раз «Локомотив» стал чемпионом. Вы говорили, что для вас было мечтой стать частью команды, которая выиграет Премьер-лигу. Было ли то чемпионство самой большой эмоцией в вашей футбольной жизни?

– Первые и очень яркие эмоции у меня были, когда я впервые поднял над головой Кубок России. Это был мой первый трофей. В чемпионский год я провел за «Локомотив» на футбольном поле не так много времени, но не буду лукавить, что для меня это был самый важный момент моей карьеры. А самым эмоциональным стало награждение на «РЖД Арене». Тогда мои родители пришли на стадион, чтобы посмотреть, как мне вручают золотую медаль. Для меня это был очень эмоциональный момент, потому что когда родители, которые всегда переживают за своих детей, видят, что их ребенок добился своей цели, и только они знают, через что я прошел во время своей спортивной карьеры. Они понимают, насколько для меня это было важно. Момент, когда увидел глаза мамы и отца, я запомню на всю жизнь, – заявил Ротенберг.