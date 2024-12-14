В чемпионате Швейцарии «Люцерн» вырвал победу над «Винтертуром», проигрывая 2:3 к 90+2 минуте. На камбэк зашел коэффициент 451.00
«Люцерн» обыграл «Винтертур» в 18-м туре чемпионата Швейцарии.
В первом тайме команды забили 5 голов. «Винтертур» ушел на перерыв, ведя в счете 3:2. В концовке матча «Люцерн» совершил камбэк, забив дважды за две минуты – на 90+2 и 90+3.
В прематче «Люцерн» котировался фаворитом за 1.90. В лайве при счете 2:3 в пользу соперника коэффициент на победу поднялся до 451.00.
После 18 туров «Люцерн» идет в таблице третьим, а «Винтертур» – предпоследним. «Сьон», за который выступает Антон Миранчук, находится на седьмой строчке.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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