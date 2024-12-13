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Мбаппе, Винисиус, Карвахаль, Алаба и Милитао – в заявке «Реала» на Межконтинентальный кубок

«Реал» опубликовал заявку на Межконтинентальный кубок.

Команда Карло Анчелотти проведет игру за трофей в Катаре 18 декабря.

В состав включены:

вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Фран Гонсалес;

защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Юссеф Энрикес, Рауль Асенсио, Лоренсо Агуадо;

полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос, Браим Диас, Родриго, Винисиус Жуниор;

нападающие: Килиан Мбаппе, Эндрик.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
logoРеал Мадрид
logoАрда Гюлер
logoФерлан Менди
logoБраим Диас
logoРауль Асенсио
logoЛукас Васкес
logoФран Гарсия
logoЮссеф Энрикес
logoРодриго
logoОрельен Тчуамени
logoХесус Вальехо
logoДаниэль Карвахаль
logoДавид Алаба
logoКилиан Мбаппе
logoЛоренсо Агуадо
logoКарло Анчелотти
logoДжуд Беллингем
logoЛука Модрич
logoЭндрик
logoДани Себальос
logoТибо Куртуа
logoАндрей Лунин
logoЭдер Милитао
logoЭдуардо Камавинга
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
logoЛа Лига
logoАнтонио Рюдигер
logoФедерико Вальверде
logoВинисиус Жуниор
logoФран Гонсалес
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