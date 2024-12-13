Мбаппе, Винисиус, Карвахаль, Алаба и Милитао – в заявке «Реала» на Межконтинентальный кубок
«Реал» опубликовал заявку на Межконтинентальный кубок.
Команда Карло Анчелотти проведет игру за трофей в Катаре 18 декабря.
В состав включены:
– вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Фран Гонсалес;
– защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Юссеф Энрикес, Рауль Асенсио, Лоренсо Агуадо;
– полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос, Браим Диас, Родриго, Винисиус Жуниор;
– нападающие: Килиан Мбаппе, Эндрик.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
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