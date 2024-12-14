«Зенит» поздравил российских пловцов с золотом в смешанной эстафете на ЧМ на короткой воде: «Ждем на «Газпром Арене»!»
«Зенит» поздравил российских пловцов с золотом на чемпионате мира.
Сборная России в составе Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Арины Сурковой и Дарьи Клепиковой выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.
«Команда российских пловцов с Кириллом Пригодой из Петербурга и Мироном Лифинцевым из Выборга в составе завоевала золотые медали чемпионата мира в комбинированной эстафете 🥇🇷🇺
Поздравляем и ждем на «Газпром Арене»!» – говорится в сообщении «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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