«Зенит» поздравил российских пловцов с золотом в смешанной эстафете на ЧМ на короткой воде: «Ждем на «Газпром Арене»!»

«Зенит» поздравил российских пловцов с золотом на чемпионате мира.

Сборная России в составе Мирона Лифинцева , Кирилла Пригоды , Арины Сурковой и Дарьи Клепиковой выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

«Команда российских пловцов с Кириллом Пригодой из Петербурга и Мироном Лифинцевым из Выборга в составе завоевала золотые медали чемпионата мира в комбинированной эстафете 🥇🇷🇺

Поздравляем и ждем на «Газпром Арене »!» – говорится в сообщении «Зенита ».