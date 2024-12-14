Кавазашвили о легионерах РПЛ: «8-10 серьезных исполнителей, остальные – посредственные. Жаль, что вместо наших ребят появляются разноцветные футболисты»

Анзор Кавазашвили недоволен качеством большей части легионеров в Мир РПЛ.

– Во всех российских командах все больше и больше легионеров появляется. Хотя на сегодняшний день на нашу лигу наберется восемь-десять действительно серьезных исполнителей разного амплуа из-за рубежа. Остальные иностранцы – посредственные, действующие грубо, жестко и нерационально. Надо задуматься, зачем мы убиваем российский футбол, своих игроков, которые должны выходить в основе.

– Так у клубов в приоритете результат.

– Только в «Спартаке » могу назвать двоих пострадавших в этой ситуации. Первый – Соболев , который перешел в якобы лучшую команду и сел на лавку. Второй – Зиньковский . В московском клубе он должен был успешно играть в атаке с Промесом. Но в итоге один застрял в Эмиратах, другой – в запасе и вскоре уйдет в другую команду. Таких примеров много.

Мне очень жаль, что наши талантливые ребята уходят в небытие, а вместо них появляются разноцветные футболисты, которых необходимо выпускать на поле, так как за легионеров заплачены большие деньги, – сказал бывший вратарь «Спартака» и экс-член комитета по этике.