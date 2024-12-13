Хамес про Анчелотти: «Словно футбольный отец для меня. Он прекрасно управляет раздевалкой, выжимает 100% из игроков и ставит только тех, кто хорош»

Хамес Родригес тепло отозвался о Карло Анчелотти.

«Он всегда был тем, кто мне помогал. Когда я приехал в Мадрид , я был совсем молод. Я думал, что я долгое время не буду играть, что придется ждать дольше, но с его помощью мне стало намного легче, потому что именно он начал ставить меня в состав.

Я был с ним в «Баварии», в «Эвертоне». Думаю, что он и Пекерман для меня словно футбольные отцы.

Если Анчелотти ставит тебя на поле, то лишь потому, что ты хорош. Он выпускает только тех, кто играет хорошо, он не будет ставить того, кого не считает достаточно сильным.

В раздевалке он относится к тебе как отец. Он прекрасно управляет раздевалкой, футболистами, хорошо к ним относится и выжимает из них 100%», – заявил хавбек «Райо Вальекано ».