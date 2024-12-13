Хамес о любимых партнерах в «Реале»: «Марсело, Пепе, Кейлор Навас, Рамос. Были очень хорошие отношения с Роналду»
Хамес Родригес ответил на вопрос о любимых партнерах в «Реале».
Колумбийский полузащитник выступал за мадридский клуб с сезона-2014/15 по сезон-2016/17. Также он провел восемь матчей за «Реал» в сезоне-2019/20.
– Кто был вашими любимыми партнерами в «Реале»?
– Многие. Марсело, Пепе, Кейлор Навас, Серхио Рамос. Я хорошо лажу со всеми.
У меня также были очень хорошие отношения с Криштиану Роналду, когда мы играли вместе.
Из нынешнего состава мы иногда обменивались сообщениями с Лукасом Васкесом, – сказал полузащитник «Райо Вальекано» Хамес Родригес.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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