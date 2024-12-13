Хамес о любимых партнерах в «Реале»: «Марсело, Пепе, Кейлор Навас, Рамос. Были очень хорошие отношения с Роналду»

Хамес Родригес ответил на вопрос о любимых партнерах в «Реале».

Колумбийский полузащитник выступал за мадридский клуб с сезона-2014/15 по сезон-2016/17. Также он провел восемь матчей за «Реал» в сезоне-2019/20.

– Кто был вашими любимыми партнерами в «Реале»?

– Многие. Марсело, Пепе , Кейлор Навас , Серхио Рамос . Я хорошо лажу со всеми.

У меня также были очень хорошие отношения с Криштиану Роналду , когда мы играли вместе.

Из нынешнего состава мы иногда обменивались сообщениями с Лукасом Васкесом, – сказал полузащитник «Райо Вальекано» Хамес Родригес.