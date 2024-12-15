Фанат блогера Литвина выбежал на поле с чипсами Lit Energy во время матча «Реала»
Подписчик блогера Михаила Литвина выбежал на поле во время матча «Реал» – «Райо».
На матче 17-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом» (3:3) на поле выбежал болельщик, держа в руках пачку чипсов Lit Energy от бренда блогера Михаила Литвина. Фанат пробежал с чипсами мимо игроков «Реала», снимая себя на телефон.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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