Фанат блогера Литвина выбежал на поле с чипсами Lit Energy во время матча «Реала»

Подписчик блогера Михаила Литвина выбежал на поле во время матча «Реал» – «Райо».

На матче 17-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано » и мадридским «Реалом » (3:3) на поле выбежал болельщик, держа в руках пачку чипсов Lit Energy от бренда блогера Михаила Литвина . Фанат пробежал с чипсами мимо игроков «Реала», снимая себя на телефон.