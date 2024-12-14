Пеп о проблемах со сном и пищеварением на фоне результатов «Ман Сити»: «Я в порядке. В работе мы всегда хотим сделать все возможное»
Пеп Гвардиола ответил на вопрос о проблемах на фоне результатов «Ман Сити».
Тренер ранее признавался, что у него ухудшилось качество сна и начались проблемы с пищеварением.
«Я в порядке. В работе мы всегда хотим сделать все как можно лучше или сделать все возможно. Когда этого не происходит, чувствуешь себя менее комфортно, нежели когда все идет хорошо.
В хорошие моменты я чувствую себя счастливее, но, когда настает время следующей игры, я по-прежнему беспокоюсь о том, что мне нужно сделать. Нет такого человека, для которого неважно, как качественно он выполняет работу», – сказал тренер «Ман Сити».
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