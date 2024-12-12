Гвардиола о «Ман Сити»: «Я в стабильном состоянии и в хорошие, и в плохие моменты. 1-2 матча были неудачными в этот период. В остальном мы играли хорошо»
Пеп Гвардиола поделился мыслями о положении «Манчестер Сити».
Английская команда уступила «Ювентусу» (0:2) в матче Лиги чемпионов. «Горожане» выиграли 1 из 10 последних игр во всех турнирах.
«Конечно, [я задаю себе вопросы]. У меня есть свои мысли. Я в стабильном состоянии и в хорошие, и в плохие моменты.
Раздевалка тоже в стабильном состоянии. Победа – мы счастливы, поражение – нет. Что мы можем сделать? Пожалеть себя. Нет, мы улучшаем ситуацию и идем вперед. Мы уже много раз оказывались в такой ситуации в этом месяце.
Я не согласен с Илкаем Гюндоганом (который заявил о психологических проблемах в команде – Спортс). Конечно, это тяжело. Один-два матча были неудачными в этот период. В остальном мы играли хорошо», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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