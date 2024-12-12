Гвардиола о «Ман Сити»: «Я в стабильном состоянии и в хорошие, и в плохие моменты. 1-2 матча были неудачными в этот период. В остальном мы играли хорошо»

Пеп Гвардиола поделился мыслями о положении «Манчестер Сити».

Английская команда уступила «Ювентусу» (0:2) в матче Лиги чемпионов . «Горожане» выиграли 1 из 10 последних игр во всех турнирах.

«Конечно, [я задаю себе вопросы]. У меня есть свои мысли. Я в стабильном состоянии и в хорошие, и в плохие моменты.

Раздевалка тоже в стабильном состоянии. Победа – мы счастливы, поражение – нет. Что мы можем сделать? Пожалеть себя. Нет, мы улучшаем ситуацию и идем вперед. Мы уже много раз оказывались в такой ситуации в этом месяце.

Я не согласен с Илкаем Гюндоганом (который заявил о психологических проблемах в команде – Спортс). Конечно, это тяжело. Один-два матча были неудачными в этот период. В остальном мы играли хорошо», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола .