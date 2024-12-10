Колосков об РПЛ: «Бывают хорошие игры, но большинство – бестолковые. Игроки занимаются не футболом, а бесконечными тычками. Непонятно, как у нас их готовят»
Вячеслав Колосков считает, что большинство игр в Мир РПЛ являются бестолковыми.
– У нас в чемпионате бывают хорошие игры. Но большинство матчей в нашем чемпионате бестолковые. Но я человек футбольный, так что даже без такого футбола мне будет скучно зимой.
– Раньше не было так много бестолковых матчей?
– Такого количества не было. Сейчас бывает много игр, которые смотришь, а потом не вспоминаешь. Как будто и не было этой игры. Девяносто минут сыграли, побегали, потолкались, а в памяти ничего не осталось.
И во многих моментах у нас футболисты занимаются не футболом, а какими-то бесконечными тычками. Непонятно, как у нас готовят игроков.
Элементарные технические приемы не могут запомнить. Но все равно чувствую себя при деле, когда смотрю футбол, – сказал почетный президент РФС.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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