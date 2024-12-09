Колосков о «Зените»: «Не они душат конкурентов, не поставлю это в заслугу сейчас. Клуб сохранил лицо, но оно поблекло в последнее время»
Вячеслав Колосков оценил игру «Зенита» и его конкурентов в этом сезоне Мир РПЛ.
«Мое личное мнение – не «Зенит» душит конкурентов, а они сами не умеют этого делать. Если бы «Зенит» показывал позапрошлогоднюю игру, я бы с этим согласился и поставил это в заслугу «Зениту».
Тот же «Краснодар» совсем немного сопротивлялся до определенного момента. Заслуга «Зенита» в том, что он сохранил свое лицо. Но оно в последнее время поблекло.
За три-четыре тура до перерыва был очень хорош «Ростов». А остальные команды и вспомнить нечем. Выдают заурядные игры и все», – заявил почетный президент РФС.
После 18 туров Мир РПЛ сине-бело-голубые с 39 очками занимают 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. «Краснодар», набравший столько же очков, лидирует в чемпионате России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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