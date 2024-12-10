Колосков об РПЛ: «Сплошные подсечки, подножки, броски через бедро. По 17 нарушений за тайм. Ощущение, что многих футболистов тренируют в октагоне, а не на поле»
Вячеслав Колосков считает, что в Мир РПЛ футболисты играют слишком агрессивно.
«Практически все команды у нас в лиге очень агрессивно ведут себя на поле. Тот же «Рубин», но он не единственный. Большинство команд в РПЛ демонстрирует если не очень грязную игру, то как минимум не джентльменскую.
Как мне «Ростов»? В нескольких матчах до перерыва на него было приятно смотреть. Хорошая игра, хорошее движение. Хорошая работа с мячом. Видимо, Карпин наладил тренировочный процесс. Вот и появились результаты.
Но вообще у меня складывается ощущение, что многих наших футболистов тренируют в октагоне, а не на поле. Сплошные подсечки, подножки, броски через бедро.
Смотришь и думаешь: где вы тренируетесь? По 17 нарушений за тайм. Что это такое? Вы же в футбол играете», – сказал почетный президент РФС.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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