Колосков об РПЛ: «Сплошные подсечки, подножки, броски через бедро. По 17 нарушений за тайм. Ощущение, что многих футболистов тренируют в октагоне, а не на поле»

Вячеслав Колосков считает, что в Мир РПЛ футболисты играют слишком агрессивно.

«Практически все команды у нас в лиге очень агрессивно ведут себя на поле. Тот же «Рубин », но он не единственный. Большинство команд в РПЛ демонстрирует если не очень грязную игру, то как минимум не джентльменскую.

Как мне «Ростов »? В нескольких матчах до перерыва на него было приятно смотреть. Хорошая игра, хорошее движение. Хорошая работа с мячом. Видимо, Карпин наладил тренировочный процесс. Вот и появились результаты.

Но вообще у меня складывается ощущение, что многих наших футболистов тренируют в октагоне, а не на поле. Сплошные подсечки, подножки, броски через бедро.

Смотришь и думаешь: где вы тренируетесь? По 17 нарушений за тайм. Что это такое? Вы же в футбол играете», – сказал почетный президент РФС .